← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 30.06.2022
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Губернатор проинспектировал ход благоустройства 66 квартала эспланады
К 300-летию Перми Слудскую горку будет не узнать. Здесь вовсю идет обновление фасадов. Они будут не только приятны и современны внешне, но и помогут в морозы сохранять домам тепло, кое-где капитально меняют фундамент.
Облагораживается и прилегающая территория. На месте зарослей и диких троп расположатся места отдыха, детские и спортивные площадки.
Капитальная работа идет и в 66-м квартале эспланады. С высоты птичьего полета можно увидеть четкие очертания обновленного пространства. Здесь будет и красиво, и интересно, и удобно.
Визитная карточка Перми - Театр-Театр и его малая сцена встретят юбилейный год тоже «при параде». Сейчас само здание облицовывают плиткой.
Как отметил Дмитрий Махонин, важно вернуть центру Перми первоначальную красоту и уникальный исторический облик. Работы в рамках проекта «Пермь 300» будут продолжать повсеместно.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Даю гарантию то, что мы делаем, это на благо людей и для того, чтобы даже закрытые общественные пространства были благоустроены. В ближайшее время подрядчик выйдет на фасады вблизи цирка. И ряд фасадов нужно будет доделать по Комсомольскому проспекту. Мы дополнительно предусмотрели средства и усилили работу в этом направлении. Более ста фасадов должно в Перми отремонтироваться."
Погулять по обновленному 66-му кварталу эспланады можно будет до наступления холодов. Подрядчик обещает все закончить на 4 месяца раньше срока - в сентябре.
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 30.06.2022
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