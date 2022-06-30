«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 30.06.2022
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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14.06.2022 в 16:00
01.06.2022 в 08:44
25.05.2022 в 08:39
15.05.2022 в 16:49
13.05.2022 в 12:35
27.06.2022 в 16:30
01.06.2022 в 08:44
25.05.2022 в 16:00
16.05.2022 в 18:36
30.04.2022 в 15:20
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 30.06.2022
Капремонт моста через Мулянку идет с опережением графика
На Пермский марафон уже зарегистрировалось почти 7000 человек
На трассе Полазна-Чусовой завершается строительство дополнительных полос
Со 2 июля ограничат движение транспорта на 50 км трассы Пермь – Екатеринбург через примыкание в село Платошино
В Перми будет сохранен и благоустроен Сад Соловьёв
С 1 июля стартует «Дачная амнистия 2.0»
В Перми прошла открытая тренировка участников турнира по ММА
В Пермский край из ДНР и ЛНР прибыли первые участники университетской профильной образовательной смены
В Перми протестировали возможности охранной системы "Детектор оружия"
В Перми сдана еще пара дворов, отремонтированных по нацпроекту
Школа №2 имени Василия Татищева провела выпускной
Лесопожарные службы Прикамья получили новую технику
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 29.06.2022
Дорожный недострой. Жители деревни Чикали стали заложниками бюрократической коллизии
Больницы Прикамья начали получать новое оборудование для реабилитации
Арктическое вторжение привело к аномальному похолоданию
Прямой эфир с Дмитрием Махониным - сегодня в 13:00
Пермская Дума провела последнее заседание весенней сессии
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 28.06.2022
В Перми следователи раскрыли убийство, совершенное 12 лет назад
В оперном театре состоялась премьера постановки "Норма"
Молодежный парламент нового состава провел первое заседание
В территории Прикамья закупят 35 мобильных спасательных постов
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Капремонт моста через Мулянку идет с опережением графика
На Пермский марафон уже зарегистрировалось почти 7000 человек
На трассе Полазна-Чусовой завершается строительство дополнительных полос
Со 2 июля ограничат движение транспорта на 50 км трассы Пермь – Екатеринбург через примыкание в село Платошино
В Перми будет сохранен и благоустроен Сад Соловьёв
С 1 июля стартует «Дачная амнистия 2.0»
В Перми прошла открытая тренировка участников турнира по ММА
В Пермский край из ДНР и ЛНР прибыли первые участники университетской профильной образовательной смены
В Перми протестировали возможности охранной системы "Детектор оружия"
В Перми сдана еще пара дворов, отремонтированных по нацпроекту
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