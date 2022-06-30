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Капремонт моста через Мулянку идет с опережением графика
Для монтажа строителям пришлось применить спецтехнику: перекрытия устанавливал 300-тонный кран. После завершения монтажа перекрытий, подрядная организация приступит к бетонированию ригелей. В ходе капитального ремонта будет также заменено мостовое полотно, барьерное и перильное ограждения. Запроектированы современные локальные очистные сооружения модульного типа. Движение на мосту станет трехполосным.
На данный момент строительные работы выполнены на 23% и идут с опережением графика на месяц. Завершить капитальный ремонт строители планируют к 1 ноября 2022 года.
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