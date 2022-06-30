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На Пермский марафон уже зарегистрировалось почти 7000 человек
В беге на дистанцию 1 000 метров уже зарегистрировались 760 человек. На забег на 3 000 метров – 2451 человек. Участие в забеге на 5 000 метров планируют принять 1025 человек. Дистанцию 10 километров попытаются преодолеть 1317 человек. Свои силы в полумарафоне 21,097 км попробуют 821 человек, а покорить марафонскую дистанцию 42,195 км попытаются 368 человек.
"Для нас это не только важное спортивное мероприятие, но и отличный способ привлечь туристов в наш город и показать знаковые достопримечательности. География участников Пермского марафона обширная: от Белгородской области до Ямало-Ненецкого автономного округа. Зарегистрировались участники из Белоруссии и крупных городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени", – сообщил Глава Перми Алексей Дёмкин в своём аккаунте в Telegram.
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