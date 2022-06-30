На трассе Полазна-Чусовой завершается строительство дополнительных полос

В Прикамье выполнена большая часть работ по строительству дополнительных полос на подъемах на трассе Полазна-Чусовой. Объекты возводятся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Расширение производится на пяти участках – все они расположены на территории Добрянского городского округа. Их общая протяженность составляет 7,4 км, сообщили в Минтрансе Прикамья.В ведомстве пояснили, что дополнительные переходно-скоростные полосы на трассах решают сразу несколько задач. В первую очередь, повышают безопасность дорожного движения. Большегрузы, следующие по дороге, могут перестраиваться на дополнительную полосу и освобождать тем самым основной ход трассы для потока легкового транзитного транспорта. Последним, в свою очередь, не требуется выполнять перестроение на полосу встречного движения для совершения обгона фуры, создавая тем самым риск ДТП. Также это нивелирует заторы, которые зачастую образуются в местах подъема.Контракт на строительство допполос был заключен в 2021 году – он двухгодичный. Порядка 60 % работ было выполнено в прошлом дорожном сезоне, завершение планируется – в нынешнем. Глава министерства транспорта Андрей Алякринский сообщил, что стоимость всего контракта составляет 652 млн руб.