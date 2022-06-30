В Пермский край из ДНР и ЛНР прибыли первые участники университетской профильной образовательной смены

Сегодня, 30 июня, в Пермь из Донецкой и Луганской народных республик прибыла первая группа участников университетской профильной образовательной смены на базе Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета (ПГГПУ). Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале.«Рано утром встретили долгожданных гостей. Уставшие с дороги, но с улыбками и хорошим настроением. Позитивные эмоции и отдых сейчас им очень нужны. Надеюсь, всем у нас понравится!», – написал глава Прикамья.Делегация из 46 ребят в возрасте 12-17 лет и пяти сопровождающих прибыла на железнодорожный вокзал Пермь-2.Напомним, программа образовательных смен сочетает в себе традиционную отрядную работу на знакомство и сплочение, культурно-просветительские мероприятия и профессиональные пробы. Ребята смогут посетить Технопарк универсальных педагогических компетенций и Кванториум. Также для них прочитают лекции представители краевого Государственного архива, Пермской синематики и Пермского педагогического университета.Кроме того, для участников проведут обзорную экскурсию по Перми и Кунгуру, включая посещение Кунгурской ледяной пещеры. Организуют выезд на Пермскую кондитерскую фабрику, в музеи города и многое другое. Первая смена продлится 13 дней. Всего в течение лета запланировано провести три таких смены для ребят из ДНР и ЛНР.Как рассказали в краевом Министерстве образования и науки, Пермский педуниверситет планирует принять 150 ребят. Мероприятия будут проходить под общим названием «Гордость России. Пермь-300». Соответствующая дополнительная общеразвивающая образовательная программа была разработана сотрудниками учебного заведения.Напомним, ранее глава региона Дмитрий Махонин поручал профильным ведомствам оказывать необходимое содействие прибывающим в Прикамье вынужденным переселенцам, особенно несовершеннолетним. Проект «Университетские смены» Минпросвещения России и Минобрнауки России проходит с июня по август 2022 года, сроки устанавливаются графиком образовательных смен.