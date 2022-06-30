В Перми протестировали возможности охранной системы "Детектор оружия"

В пермском филиале Высшей школе экономики завершились испытания новой разработки компании «ВИПАКС» – интеллектуального комплекса по распознаванию оружия "Детектор оружия".В учебном заведении смоделировали сразу несколько сценариев вооруженного нападения. Но каждый раз, когда злоумышленник входит в помещение с автоматом, на пульт охраны поступает сигнал тревоги.Новая система распознает как оружие, так и звуки, которое оно издает. К примеру, работающий затвор, либо звук выстрела также будет зафиксирован и отправлен на пост охраны. Кадр с зафиксированным оружием выходит отдельно на экран монитора, охраннику не нужно просматривать все камеры, тратить на это время. И если он подтверждает угрозу, то сообщает о ней в силовые ведомства.Галина Володина, директор НИУ ВШЭ – Пермь: "Жизнь человека она бесценна, а систему, которая нам была представлена сегодня, она не так дорога, очень удобна в использовании, насколько мы это увидели и я думаю, мы будем первыми, кто установит эту систему."«Детектор оружия» рассчитан в первую очередь на помощь охраннику, чтобы он мог оперативно среагировать на нападение. Комплекс состоит из видеокамер, сервера и модуля видеоаналитики.Сергей Михайлов, генеральный директор компании «ВИПАКС»: "Его стоимость вполне бюджетная, и оно может стоить в пределах 320 тысяч рублей. При этом если система видеонаблюдения уже построена на наших серверах «Domination», то сама по себе лицензия на данный детектор будет стоить 5 тысяч рублей."Систему интеллектуального видеонаблюдения, по словам разработчиков, можно применять в вузах, школах, детских садах, учреждениях культуры, здравоохранения, торговых центрах. Везде, где есть большое скопление людей.