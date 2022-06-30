В Перми прошла открытая тренировка участников турнира по ММА

В пятницу в Перми состоится первый турнир по смешанным единоборствам Международной лиги Ural FC, на который съедутся бойцы из 13 стран мира. В преддверии поединков спортсмены провели открытую тренировку, где и болельщики, и начинающие бойцы могли пообщаться со своими кумирами и старшими коллегами.Среди участников - уроженец Соликамска, многократный чемпион мира по кикбоксингу Сергей Пономарёв. В дисциплине К-1 ему предстоит супер-бой с турком Сердаром Йигитом. Сергей Пономарёв, чемпион мира по кикбоксингу: "Нет остановок практически, постоянно, три минуты - это в постоянном темпе, постоянные удары и за счёт этого, кикбоксинг, я считаю, один из зрелищных видов спорта." Подготовка к турниру заняла больше месяца. Генеральными спонсорами Лиги стали компании «Уралхим» и «Уралкалий». Радмир Габдуллин, советник генерального директора по спорту и молодёжной политике АО «ОХК «Уралхим» и ПАО «Уралкалий»: "Нашей компании «Уралхим», «Уралкалий» важно именно развитие единоборств. Потому что есть определённые традиции и в дзюдо, и в боксе, и в самбо." Пригласили организаторы в Пермь и настоящих звёзд. В главном бою в ринге сойдутся бразилец Фабио Мальдонадо и россиянин Кирилл Сидельников. Всего в программе турнира 25 боёв. Место встречи - УДС «Молот», 1 июля, начало в 12.30.