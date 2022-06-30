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В Перми прошла открытая тренировка участников турнира по ММА
Среди участников - уроженец Соликамска, многократный чемпион мира по кикбоксингу Сергей Пономарёв. В дисциплине К-1 ему предстоит супер-бой с турком Сердаром Йигитом. Сергей Пономарёв, чемпион мира по кикбоксингу: "Нет остановок практически, постоянно, три минуты - это в постоянном темпе, постоянные удары и за счёт этого, кикбоксинг, я считаю, один из зрелищных видов спорта." Подготовка к турниру заняла больше месяца. Генеральными спонсорами Лиги стали компании «Уралхим» и «Уралкалий». Радмир Габдуллин, советник генерального директора по спорту и молодёжной политике АО «ОХК «Уралхим» и ПАО «Уралкалий»: "Нашей компании «Уралхим», «Уралкалий» важно именно развитие единоборств. Потому что есть определённые традиции и в дзюдо, и в боксе, и в самбо." Пригласили организаторы в Пермь и настоящих звёзд. В главном бою в ринге сойдутся бразилец Фабио Мальдонадо и россиянин Кирилл Сидельников. Всего в программе турнира 25 боёв. Место встречи - УДС «Молот», 1 июля, начало в 12.30.
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