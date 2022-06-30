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В Перми сдана еще пара дворов, отремонтированных по нацпроекту
Натальи Мельник, первый заместитель председателя Пермской городской думы: "Именно жители проявили инициативу, выделено достаточно большое количество денег. Жители сами посмотрели и решили, что им нужно сделать: тротуары, газон, парковочные карманы и так далее. Это дорогого стоит."
Всего этим летом в Орджоникидзевском районе районе капитально отремонтируют 18 дворов. По двум программам — федеральной и муниципальной — финансирование составило больше 40 млн рублей. Все объекты — продолжение реконструкций прошлых лет.Евгений Карабатов, глава Орджоникидзевского района администрации Перми: "При реализации этих программ мы смотрим на комплексность ремонтов. Чтобы было продолжение ремонта. Смотрим, что можно добавить."
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