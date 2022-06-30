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Школа №2 имени Василия Татищева провела выпускной
Валентина Красносельских, директор МАОУ СОШ № 2 им. В.Н. Татищева: "Наша школа имеет девиз - школа добра, красоты и гражданственности. В этом наша уникальность. Особое художественно-эстетическое пространство, красота оформления, чистота помыслов в воспитательной работе."
Торжественный выпускной традиционно стал своего рода фестивалем талантов и признания. На сцене с творческими номерами выступали учителя школы, креативные сюрпризы подготовили и сами ребята.
Артем Карасев, выпускник МАОУ СОШ № 2 им. В.Н. Татищева: "Тяжело прощаться со школой, с родным вторым домом, учителя у нас очень хорошие, дали много знаний, которые пригодятся в дальнейшем. Очень им благодарны."
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