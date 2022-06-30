Лесопожарные службы Прикамья получили новую технику. Ключи от 7 новых грузовиков сотрудникам лесоохраны передал губернатор края Дмитрий Махонин. Автомобили, смонтированные на базе "Садко Некст", специально подготовлены для суровых условий уральской тайги.В кузове можно разместить до 2 тонн различного оборудования, в кабине есть места для 7 человек. При этом, как уже успели оценить водители — в такой машине так же комфортно, как и в обычном легковом автомобиле.Григорий Митрофанов, водитель: "Радует то, что здесь тормоза уже пневмо идут, уже не кипит, стеклоподъемники — комфорт уже. Все для людей сделано, кузов уже подлиннее, рама уже база удлиненная. Используем по бездорожью, здесь уже лебедка стоит."Машины приобретены в рамках национального проекта «Экология». Всего в этом году на закупку автомобилей для лесоохраны Пермский край получил 70 миллионов рублей. Теперь общий показатель оснащенности техникой всех видов составляет 87%. Новые машины уже сегодня отправились на места постоянной дислокации.Дмитрий Беланович, министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края: "Три у нас останутся у лесопожарного центра, четыре уйдут на территорию, в основном южную нашу часть, где у нас наземное патрулирование и тушение пожаров. Ну, и также в начале этого года нами было приобретено 5 пожарных машин, которые мы нашим лесхозам вручили еще весной, которые уже также стоят на боевом дежурстве."