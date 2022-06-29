← Арктическое вторжение привело к аномальному похолоданию
Дорожный недострой. Жители деревни Чикали стали заложниками бюрократической коллизии →
Больницы Прикамья начали получать новое оборудование для реабилитации
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← Арктическое вторжение привело к аномальному похолоданию
Дорожный недострой. Жители деревни Чикали стали заложниками бюрократической коллизии →
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14.06.2022 в 16:00
01.06.2022 в 08:44
25.05.2022 в 08:39
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30.04.2022 в 15:20
Дорожный недострой. Жители деревни Чикали стали заложниками бюрократической коллизии
Больницы Прикамья начали получать новое оборудование для реабилитации
Арктическое вторжение привело к аномальному похолоданию
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Арктическое вторжение привело к аномальному похолоданию
Прямой эфир с Дмитрием Махониным - сегодня в 13:00
Пермская Дума провела последнее заседание весенней сессии
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 28.06.2022
На открытии «Соль Арены» глава Прикамья сыграл в хоккей с Вячеславом Фетисовым
Губернатор Дмитрий Махонин совершил рабочий визит в Верхнекамье
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