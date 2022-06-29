Дорожный недострой. Жители деревни Чикали стали заложниками бюрократической коллизии

В Кунгурском районе жители деревни Чикали, а это 68 человек, не могут дождаться, когда закончат строительство новой дороги. Работы велись на протяжении последних двух лет, проложили восемь километров щебеночной дороги от Кунгура. На это потратили около 20 млн рублей. Но когда до самой деревни осталось несколько сот метров, дорожные работы прекратились. Оставшийся участок в непогоду можно преодолеть только на внедорожнике. Выяснилось, что дорога упирается в чужие земли - лес принадлежит Минприроды, а за ним участок РЖД. Муниципалитет, даже если бы хотел, все равно не может ничего на них строить — запрещено.В администрации Кунгурского округа в такой ситуации могут пообещать только следить за имеющейся дорогой.Светлана Черникова, заместитель главы Кунгурского МО по развитию территорий: "Затраты те, которые возможны в рамках содержания — они осуществляются, то есть, если необходима подсыпка дополнительным материалом, выравнивание полотна и еще какие-то подобные работы, все они выполняются."В 2020-м жителям Чикалей помогла сдвинуть вопрос с мертвой точки прокуратура. Сейчас тоже только на неё надежда.Юлия Гайнанова, старший помощник прокурора Пермского края по взаимодействию со СМИ и общественностью: "В любом случае мы добьемся окончательного решения, которое позволит все-таки гражданам комфортно жить в данных условиях и, прежде всего, это безопасность людей и доступность."