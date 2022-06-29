Дорожный недострой. Жители деревни Чикали стали заложниками бюрократической коллизии
Светлана Черникова, заместитель главы Кунгурского МО по развитию территорий: "Затраты те, которые возможны в рамках содержания — они осуществляются, то есть, если необходима подсыпка дополнительным материалом, выравнивание полотна и еще какие-то подобные работы, все они выполняются."
В 2020-м жителям Чикалей помогла сдвинуть вопрос с мертвой точки прокуратура. Сейчас тоже только на неё надежда.
Юлия Гайнанова, старший помощник прокурора Пермского края по взаимодействию со СМИ и общественностью: "В любом случае мы добьемся окончательного решения, которое позволит все-таки гражданам комфортно жить в данных условиях и, прежде всего, это безопасность людей и доступность."
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