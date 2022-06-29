Арктическое вторжение привело к аномальному похолоданию

Минувшая ночь в Прикамье выдалась аномально холодной. В некоторых районах температура воздуха опустилась до +2 градусов.Для горожан похолодание - повод достать теплые вещи, для дачников – спасать посадки, используя укрывной материал. В Пермском государственном аграрно-технологическом университете имени академика Прянишникова, заверили, что опасаться пока нечего, разве что вкус той же клубники будет не такой насыщенный. Что же касается сельхозугодий – в Прикамье преимущественно выращиваются хладостойкие культуры.Сергей Елисеев, профессор кафедры растениеводства ПГАТУ им. академика Д. Н. Прянишникова: "Зерновые культуры при понижении температуры, как показали наши исследования, даже могут повышать урожайность, поскольку критический период для развития этих культур в июне месяце удлиняется, если не окажут влияние другие факторы."По данным Министерства сельского хозяйства Пермского края, в Кунгурском, Нытвенском, Куединском, Частинском и других районах уже приступили к укосу естественных трав. Аграрии рассчитывают, что в этом году погодные условия позволят заготовить необходимые кормовые объемы.Министерство сельского хозяйства Пермского края: «На сегодняшний день на территории Пермского края опасных явлений природного характера (ни переувлажнения, ни засухи) не наблюдается. Ключевая задача, стоящая перед фермерами – обеспечить предприятия молочного и мясного животноводства края необходимым запасом грубых и сочных кормов».В Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали, что совсем не летняя погода на территории Прикамья продиктована арктическим вторжением.Евгения Пищальникова, начальник отдела метеорологических прогнозов Пермского ЦГМС: "Последнюю такую аномалию можно отметить 2015 год, но тогда у нас осадков было больше в течение всего июня, и мы привыкли к такому пониженному температурному фону. Здесь у нас качели, сперва погреет до 20, а потом резко понизится до 8С."По прогнозам, похолодание продлится до конца рабочей недели - в пятницу есть вероятность потепления до +18 градусов.