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Школьникам и студентам Прикамья возобновили льготу на проезд в электричках
Льгота будет предоставляться в период с 1 сентября по 15 июня учащимся и воспитанникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Пермского края, слушателям, обучающимся по очной форме, и студентам.Затраты на реализацию новой меры поддержки в 2022 году составят 21 млн руб. На сегодняшний день уже заключены договоры о предоставлении из средств краевого бюджета субсидии на возмещение затрат, связанных с предоставлением льгот, с АО «Пермская пригородная компания», АО «Содружество».
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