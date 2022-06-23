Заксобрание одобрило индексацию мер социальной поддержки и зарплат бюджетников
Ключевые изменения коснулись социальных расходов. Дополнительные средства направят на индексацию мер социальной поддержки и стипендий на 4,2% с начала следующего месяца. Кроме того, предполагается повышение зарплаты работников бюджетной сферы, предусмотренное «майскими» указами. Фонд оплаты труда бюджетников, на которых эти указы не распространяются, будут проиндексированы на 6% уже с 1 июля. Аналогичное увеличение предусмотрено в отношении окладов государственных служащих.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Школьникам и студентам Прикамья возобновили льготу на проезд в электричках
За сутки в Прикамье выявлен 41 случай коронавируса
24 июня на набережной Камы пройдёт краевой бал выпускников
В Перми подвели итоги Всероссийского киноконкурса про бережливую личность
В Перми увеличатся штрафы за безбилетный проезд
В Перми перед судом предстанет «цветочный мошенник»
В Перми прошла акция "Свеча памяти"
В Перми с 1 июля будет расширена зона платных парковок
Кредиторов оштрафовали за слишком частые звонки должнице
В Пермском крае отключают должников за газ
Добавить комментарий: