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Школьникам и студентам Прикамья возобновили льготу на проезд в электричках →
За сутки в Прикамье выявлен 41 случай коронавируса
Новые случаи заболевания диагностированы в 4 территориях края: в Перми, в Октябрьском, Чайковском и Соликамском городских округах.
С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 8 837 человек.
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