24 июня на набережной Камы пройдёт краевой бал выпускников

Впервые за последние 2 года торжественные мероприятия для всех выпускников пройдут в очном формате. В шести территориях пройдут муниципальные выпускные - в Пермском, Бардымском, Верещагинском, Краснокамском, Сивинском и Чусовском округах. А главным событием станет краевой бал выпускников «Будущее здесь!». Он состоится 24 июня на набережной Камы в Перми. Ожидается, что в мероприятии примут участие более 4,5 тысяч ребят со всего Пермского края.Программа краевого бала начнётся с культурно-развлекательной программы в музеях Перми. Затем выпускников ждет большое «путешествие» на набережной и яркие концертные номера с участием пермских вокальных и танцевальных групп. Среди них – «SOGDEE», «Хеппи», «Фристайл», «Chikken Gun» и другие. Хедлайнером вечера станет молодёжная группа «Filatov и Karas», известная своими композициями в стиле дип-хаус и ремиксами.Также на балу ребят поздравит губернатор Пермского края, наградят мультистобалльников и призёров Всероссийской школьной олимпиады. Кроме того, на празднике презентуют гимн выпускников Пермского края.Добавим, что в этом году школы Перми заканчивают более 15 тысяч человек: более 10 тысяч 9-классников и почти 5 тысяч выпускников 11-х классов.