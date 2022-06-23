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24 июня на набережной Камы пройдёт краевой бал выпускников
Программа краевого бала начнётся с культурно-развлекательной программы в музеях Перми. Затем выпускников ждет большое «путешествие» на набережной и яркие концертные номера с участием пермских вокальных и танцевальных групп. Среди них – «SOGDEE», «Хеппи», «Фристайл», «Chikken Gun» и другие. Хедлайнером вечера станет молодёжная группа «Filatov и Karas», известная своими композициями в стиле дип-хаус и ремиксами.
Также на балу ребят поздравит губернатор Пермского края, наградят мультистобалльников и призёров Всероссийской школьной олимпиады. Кроме того, на празднике презентуют гимн выпускников Пермского края.
Добавим, что в этом году школы Перми заканчивают более 15 тысяч человек: более 10 тысяч 9-классников и почти 5 тысяч выпускников 11-х классов.
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