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В Перми подвели итоги Всероссийского киноконкурса про бережливую личность
Выбор места проведения - не случаен. В этом году гимназии №2 присвоен статус федеральной образцовой площадки по внедрению бережливых технологий в сфере образования.
Людмила Суханова, директор гимназии №2: "Мы не только сегодня должны продолжать работать, но и делиться опытом. На сегодня конференция отвечает этому запросу." Сразу три из четырех видеороликов пермской гимназии заняли призовые места - в номинациях «Бережливый учитель» и «Бережливый ученик». Само же мероприятие решено сделать ежегодным. Анна Деменева, начальник департамента образования администрации Перми: "Помимо фундаментальности качественного образования и воспитания, мы еще очень много размышляем о современных компетенциях, которые помогут ребенку прожить успешную жизнь." В рамках конкурса прошел мастер-класс для учителей по кино-педагогике. Российский режиссер Николай Данн рассказал, как при помощи кино развить в ребенке настоящую личность. В том числе, и бережливую.
Николай Данн, режиссер-продюсер, основатель онлайн-кинотеатра «Ноль-плюс»: "Бережливая личность помогает сделать акцент: а как я реализуюсь в жизни и как то, что я делаю, полезно другим людям? Это взаимосвязь поколений."
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