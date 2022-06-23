Губернатору представили план комплексного развития Чернушки

Комплексный план развития Чернушки представили губернатору Прикамья Дмитрию Махонину. Концепцию защищал глава Чернушинского городского округа Михаил ШестаковТак, в этом году в районе бывшего аэропорта, где выделены земли для многодетных семей, построят новый детский сад. Он рассчитан на 55 мест для ребят от 2 до 7 лет. А на улице Шистерова сейчас возводят школу на 825 мест. Открытие намечено на 2024-й. Создаются и новые пространства для чтения, обучения, общения. Модельная библиотека в Чернушке появилась в рамках национального проекта «Культура».Елена Шаяхметова, директор МБУК «Централизованная библиотечная система Чернушенского ГО»: "Вчера у нас был рекорд – 435 человек посетили нашу библиотеку за один день." Особое внимание власти муниципалитета уделяют реализации инвестиционных проектов. Пример – компания «Тилия».Алексей Черкасов, учредитель ООО «Тилия»: "Приоритетный инвестиционный проект Пермского края по глубокой переработке древесины и выпуску мебельного щита из берёзы. Сумма вложений составила около 100 млн рублей." Комплексный план развития Чернушинского округа был разработан по поручению губернатора Прикамья Дмитрия Махонина. Ряд территорий уже защитили свои ранее представленные концепции.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Округ развивается достаточно неплохо, понятно, что этому способствует нефтедобыча и нефтесервисные услуги, взаимодействие с нашими крупными нефтяными компаниями в любом случае. Даже в таких развитых территориях есть чем позаниматься."Глава региона поддержал план развития и отметил, что профильным ведомствам необходимо подключиться к работе, в том числе по вопросам переселения из ветхого и аварийного жилья, реконструкции очистных сооружений и качества питьевой воды.Михаил Шестаков, глава Чернушинского городского округа: "Мы сегодня заявились, чтобы нас включили в краевую программу «Чистая вода» для того, чтобы обеспечить в ближайшие годы всех жителей города чистой водой." В улучшение качества жизни принимают участие сами жители. Так, проект «Зелёный город» (сквер между 2-й школой и детским садом) стал победителем голосования за объекты благоустройства в прошлом году, а в этом более 6,5 тысяч человек поддержали преображение площади Азина возле автовокзала в 2023-м.