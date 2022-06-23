В Заксобрании рассмотрят индексацию зарплаты работников бюджетной сферы

Сегодня на заседании краевого парламента одним из ключевых вопросов станет законопроект об изменениях в бюджет на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов.По предложению губернатора Дмитрия Махонина, уже со следующего месяца могут быть проиндексированы меры социальной поддержки и зарплаты работников бюджетной сферы. Их планируется увеличить на 4,2%. Фонд оплаты труда бюджетников, на которых не распространяется действие «майских указов», предлагается увеличить на 6%. Усиление социальной части трехлетнего бюджета на 6,8 млрд рублей продиктовано временем: затраты граждан растут, а значит, должны расти и их доходы. Важно также отметить, что проект поправок предполагает соизмеримое увеличение расходов на строительство и реконструкцию объектов общественной и дорожной инфраструктуры – на 6,7 млрд рублей на три года.Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края: «На этом социальная повестка заседания не заканчивается. По рекомендациям депутатского корпуса, направленным в адрес правительства, школьникам и студентам планируется вернуть скидку 50% при разовых поездках на железнодорожном транспорте пригородного сообщения. Сегодня эта льгота действует только на приобретение двухнедельного абонемента. Планируется, что в случае принятия, она будет действовать с 1 сентября по 15 июня».