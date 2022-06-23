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В Пермском крае отключают должников за газ
Так, собственник одного из домов в частном секторе микрорайона Налимиха задолжал за газ 26 тысяч рублей. Платежи здесь игнорировали 9 месяцев, что стало поводом к принудительному отключению. Заметив тяжёлую технику для раскопки подземных коммуникаций, жилец коттеджа пустил сотрудников газовой службы на территорию дома. Отключение в такой ситуации неизбежно, так что экономичнее пойти навстречу.
Андрей Михайлов, заместитель начальника отдела по работе с населением «Газпром межрегионгаз Пермь»: "В нашей сегодняшней ситуации под угрозой отключения дорогостоящим способом, путём проведения подземных работ, жилец допустил газовую службу до отключающего устройства на территории домовладения, и отключение будет произведено именно там."
Принудительное отключение, однозначно, крайняя мера воздействия. Но её правомерность определена законодательством. Причём, чтобы решить вопрос мирным путём, со стороны «Газпром межрегионгаз Пермь» предпринимаются все возможные меры: ведутся переговоры, присылаются напоминания на счетах-квитанциях, смс и email-сообщениях.
Чтобы вернуть газ собственникам жилья нужно полностью оплатить долг, а также услуги по отключению. После чего подать заявку теперь уже на подключение, и в таком случае, по закону, это займёт не более пяти дней.
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