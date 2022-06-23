В Пермском крае отключают должников за газ. Всего с начала года уведомления об отключении разослали 58 тысячам абонентов. Из них специалисты «Газпром межрегионгаз Пермь» уже отключили полторы тысячи.Так, собственник одного из домов в частном секторе микрорайона Налимиха задолжал за газ 26 тысяч рублей. Платежи здесь игнорировали 9 месяцев, что стало поводом к принудительному отключению. Заметив тяжёлую технику для раскопки подземных коммуникаций, жилец коттеджа пустил сотрудников газовой службы на территорию дома. Отключение в такой ситуации неизбежно, так что экономичнее пойти навстречу.Андрей Михайлов, заместитель начальника отдела по работе с населением «Газпром межрегионгаз Пермь»: "В нашей сегодняшней ситуации под угрозой отключения дорогостоящим способом, путём проведения подземных работ, жилец допустил газовую службу до отключающего устройства на территории домовладения, и отключение будет произведено именно там."Принудительное отключение, однозначно, крайняя мера воздействия. Но её правомерность определена законодательством. Причём, чтобы решить вопрос мирным путём, со стороны «Газпром межрегионгаз Пермь» предпринимаются все возможные меры: ведутся переговоры, присылаются напоминания на счетах-квитанциях, смс и email-сообщениях.Чтобы вернуть газ собственникам жилья нужно полностью оплатить долг, а также услуги по отключению. После чего подать заявку теперь уже на подключение, и в таком случае, по закону, это займёт не более пяти дней.