«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 22.06.2022
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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14.06.2022 в 16:00
01.06.2022 в 08:44
25.05.2022 в 08:39
15.05.2022 в 16:49
13.05.2022 в 12:35
01.06.2022 в 08:44
25.05.2022 в 16:00
16.05.2022 в 18:36
30.04.2022 в 15:20
27.04.2022 в 08:35
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 22.06.2022
В Перми пройдет финал Спартакиады учащихся России по скалолазанию
В Перми из стоматологической поликлиники эвакуировали 150 человек
За неделю спасатели предотвратили 22 несчастных случая на пермских пляжах
Пермь присоединится к всероссийской акции «Лучи Победы»
"Цой жив": в Перми прошел флешмоб в память о солисте легендарной группы "Кино"
В Перми осужден мошенник, обманувший 11 человек
Платформа «Wink» включена в реестр отечественного программного обеспечения
На пермской набережной появился новый арт-объект
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 21.06.2022
65 пермяков стали выпускниками школы экскурсоводов «Пермь-300»
Ботанический сад ПГНИУ отмечает столетие
Глава Прикамья встретился с победителями фестиваля "Театральное Приволжье"
Сотрудники МЧС провели соревнования для детей
Дольщикам дома по улице Норильской, 4аа в Перми будут выплачены компенсации
В Пермском крае для предпринимателей снизили процентную ставку по льготным кредитам
В День памяти и скорби в Перми пройдёт акция «Свеча памяти»
В Краснокамске мужчина из мести поджег автомобиль бывшего работодателя
В Пермском крае появится женская хоккейная команда
Выпускница из Кунгура стала первым мультистобалльником в Прикамье
В Прикамье полицейские задержали лжегадалок
По Каме прошелся водяной смерч
Пермские моторостроители получили беспрецедентный заказ на авиадвигатели
Стало известно, где построят первую в Прикамье «умную» спортплощадку
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 21.06.2022
65 пермяков стали выпускниками школы экскурсоводов «Пермь-300»
Ботанический сад ПГНИУ отмечает столетие
Глава Прикамья встретился с победителями фестиваля "Театральное Приволжье"
Сотрудники МЧС провели соревнования для детей
Дольщикам дома по улице Норильской, 4аа в Перми будут выплачены компенсации
В Пермском крае для предпринимателей снизили процентную ставку по льготным кредитам
В День памяти и скорби в Перми пройдёт акция «Свеча памяти»
В Краснокамске мужчина из мести поджег автомобиль бывшего работодателя
В Пермском крае появится женская хоккейная команда
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