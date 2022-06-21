«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 21.06.2022
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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14.06.2022 в 16:00
01.06.2022 в 08:44
25.05.2022 в 08:39
15.05.2022 в 16:49
13.05.2022 в 12:35
01.06.2022 в 08:44
25.05.2022 в 16:00
16.05.2022 в 18:36
30.04.2022 в 15:20
27.04.2022 в 08:35
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 21.06.2022
65 пермяков стали выпускниками школы экскурсоводов «Пермь-300»
Ботанический сад ПГНИУ отмечает столетие
Глава Прикамья встретился с победителями фестиваля "Театральное Приволжье"
Сотрудники МЧС провели соревнования для детей
Дольщикам дома по улице Норильской, 4аа в Перми будут выплачены компенсации
В Пермском крае для предпринимателей снизили процентную ставку по льготным кредитам
В День памяти и скорби в Перми пройдёт акция «Свеча памяти»
В Краснокамске мужчина из мести поджег автомобиль бывшего работодателя
В Пермском крае появится женская хоккейная команда
Выпускница из Кунгура стала первым мультистобалльником в Прикамье
В Прикамье полицейские задержали лжегадалок
По Каме прошелся водяной смерч
Пермские моторостроители получили беспрецедентный заказ на авиадвигатели
Стало известно, где построят первую в Прикамье «умную» спортплощадку
Губернатору представили план комплексного развития Кизела
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 20.06.2022
На "Протон-ПМ" готовят к запуску новую производственную площадку
В Пермском крае стартовал региональный проект «Тренер нашего двора»
В пермских вузах стартовала приемная кампания
Число заболевших коронавирусом в Прикамье превысило 371 тысячу
25 июня в Перми пройдет "Сабантуй"
Ботаническому саду Пермского университета исполняется 100 лет
Минстрой обжалует решение суда по делу о строящемся доме по ул. Горького, 86 в Перми
С понедельника в Перми порядка 20 домов останутся без холодной воды
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
65 пермяков стали выпускниками школы экскурсоводов «Пермь-300»
Ботанический сад ПГНИУ отмечает столетие
Глава Прикамья встретился с победителями фестиваля "Театральное Приволжье"
Сотрудники МЧС провели соревнования для детей
Дольщикам дома по улице Норильской, 4аа в Перми будут выплачены компенсации
В Пермском крае для предпринимателей снизили процентную ставку по льготным кредитам
В День памяти и скорби в Перми пройдёт акция «Свеча памяти»
В Краснокамске мужчина из мести поджег автомобиль бывшего работодателя
В Пермском крае появится женская хоккейная команда
Выпускница из Кунгура стала первым мультистобалльником в Прикамье
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