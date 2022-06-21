65 пермяков стали выпускниками школы экскурсоводов «Пермь-300»
Жители и гости Перми могут посетить любой из 14 тематических маршрутов: «Пермь купеческая», «Город Молотов», «Романовы в Перми», «Старая Мотовилиха», «Индустриальный район. Балатово», «Гайва и КамГЭС», «Кировский район. Закамск», «Пермь советская», «Архитекторы Перми», «Дебри Разгуляя», «Пермь и писатели», «Пермь и художники», «По старой Перми», «Пермь университетская».
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Ботанический сад ПГНИУ отмечает столетие
Глава Прикамья встретился с победителями фестиваля "Театральное Приволжье"
Сотрудники МЧС провели соревнования для детей
Дольщикам дома по улице Норильской, 4аа в Перми будут выплачены компенсации
В Пермском крае для предпринимателей снизили процентную ставку по льготным кредитам
В День памяти и скорби в Перми пройдёт акция «Свеча памяти»
В Краснокамске мужчина из мести поджег автомобиль бывшего работодателя
В Пермском крае появится женская хоккейная команда
Выпускница из Кунгура стала первым мультистобалльником в Прикамье
В Прикамье полицейские задержали лжегадалок
Добавить комментарий: