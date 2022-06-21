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Ботанический сад ПГНИУ отмечает столетие
В оранжерее здесь до сих пор растет знаменитая пальма Генкеля - старейшая на Урала финиковая пальма, с которой и началась история Ботанического сада. В честь векового юбилея в Пермь приехали представители более 40 ботанических садов страны. Они примут участие в сессии Совета ботанических садов Урала и Поволжья.
Владимир Упелниек, директор Главного ботанического сада им. Н.В. Цициана РАН: "В нашей стране 118 ботанических садов и таких древних, с такой традицией столетней - не так много. Буквально в числе первых десяти ботанических садов он находится по своей значимости. Он, конечно, не очень большой, но очень аккуратный, имеет свою глубокую историю и это очень приятно". Сотрудничество между ботаническими садами сегодня ведется в самых разных направлениях. Сергей Шумихин, директор Ботанического сада при ПГНИУ: "Это, прежде всего, обмен семенным материалом, посадочным материалом. Благодаря этому мы ежегодно значительно пополняем наши коллекционные фонды. Кроме того, наши сотрудники обмениваются опытом. Это очень важно, когда можно посмотреть какие-то идеи и потом их воплотить у себя, в ботаническом саду" В ближайших планах Ботанического сада масштабная реконструкция. Первым делом обновят и поднимут галерею, в купол которой давно уперлась пальма Генкеля, кроме того планируется обновить дорожки и ландшафтный дизайн.
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