Глава Прикамья встретился с победителями фестиваля "Театральное Приволжье"

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин встретился с коллективом студенческого театра «17-ая Скрипка». Он стал абсолютным триумфатором окружного фестиваля «Театральное Приволжье», инициированного в 2019 году полномочным представителем президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым.Напомним, в этом году в финале проекта «Театральное Приволжье» участвовали 28 спектаклей из всех субъектов Приволжского федерального округа, поставленных силами молодежных и детских театральных коллективов.Постановка пермяков «Корова», о страданиях домашнего животного при потере теленка, при признана победителем в номинации «Лучший молодежный спектакль». Кроме того, его руководитель Юлия Артемьева выиграла в режиссерском конкурсе, а в категории «Лучшая актриса» первое место заняла исполнительница главной роли в спектакле Милена Колесникова.Алла Платонова, министр культуры Пермского края: «Это такая, немножечко "Золотая маска" для молодёжных школьных театров. В этом конкурсе жюри — это профессионалы, они отсматривают ребят, которые пробуют себя в театре и дают такую оценку профессиональную." Глава Прикамья Дмитрий Махонин поздравил ребят с победой и обсудил с ними насущные вопросы и дальнейшие планы театра. Губернатор отметил, что фестиваль это отличная возможность заявить о себе и поделится опытом с другими регионами.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: «Когда ты учишься в университетах, обязательно нужно заниматься чем-то. Либо спортом, либо искусством, либо хобби. И вы молодцы, что успеваете и то и то. И молодцы, что реализуете себя в искусстве. И это дальше пригодится.»Участники «17-ой Скрипки» получили приз - 200 тысяч рублей. Деньги используют при создании новых постановок. А спектакль-победитель «Корова» планируют показать в театрах Пермского края.