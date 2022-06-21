В Пермском крае для предпринимателей снизили процентную ставку по льготным кредитам

Микрофинансовая компания Пермского края снизила процентные ставки по наиболее популярным льготным государственным займам. С начала года финансирование на выгодных условиях на общую сумму 483 млн руб. уже получили 247 компаний региона. Теперь процентные ставки снижены у пяти из шести действующих финансовых продуктов, сообщили в региональном центре «Мой бизнес». Это стало возможным благодаря докапитализации Микрофинансовой компании Пермского края. Напомним, ранее на предоставление кредитов с пониженными ставками было дополнительно направлено 500 млн руб. из регионального бюджета.До 5 млн руб. можно привлечь на три года по ставке 8% годовых вместо 10% – заем «Льготный экспресс». Его можно получить на пополнение оборотных и внеоборотных активов или рефинансирование задолженности. До 3 млн руб. предпринимателям выделят на год по ставке 4% вместо 5% – заем «Антикризисный».«Мы также улучшили условия выделения средств для женщин-предпринимателей, экспортеров товаров, резидентов ТОСЭР и промышленных парков, сельхозпроизводителей, для бизнеса в сферах туризма, экологии и спорта. Такие компании могут привлечь до 5 млн руб. по ставке от 4,5% до 7%. Эти деньги можно взять на три года в рамках займа "Приоритетный", по нему ставка также снизилась на 1%», – рассказала гендиректор Микрофинансовой компании Пермского края Динара Зарипова. Для самозанятых и для стартапов процентную ставку по льготному кредиту уменьшили с 5% до 4% годовых. До 1 млн руб. на три года выделят предпринимателям на создание или развитие своего дела. Подробные условия предоставления льготного финансирования можно узнать на сайте mfk59.ru или по горячей линии 8-800-300-80-90.