Дольщикам дома по улице Норильской, 4аа в Перми будут выплачены компенсации

Наблюдательным советом федерального Фонда развития территорий принято решение о выплате компенсаций дольщикам строительства дома по ул. Норильской, 4аа в Перми. Денежное возмещение получат 75 граждан, сообщили в Минстрое Пермского края.Для того чтобы получить компенсацию, гражданам необходимо обратиться с заявлением в федеральный фонд. Информацию о старте выплат опубликуют на сайте фонд214.рф в ближайшее время. Там же можно записаться на удобные дату и время для подачи заявлений на компенсацию, либо по телефону горячей линии: 8-800-7007-214. По данным Министерства строительства Пермского края, на сегодня в Прикамье в Единый реестр проблемных объектов включены 47 домов. По каждому из них в настоящее время приняты решения о достройке или выплате компенсаций участникам долевого строительства. По 23 домам уже предоставлены денежные возмещения. Из них порядка 800 дольщикам выплачены компенсации на общую сумму 1,5 млрд руб. Кроме того, в 2021 году восстановлены права 1247 человек, из них 929 получили свои квартиры.Всего на настоящее время свое жилье ожидают более 2,5 тыс. жителей Пермского края. При этом уже ведется работа по достройке дома на ул. Толмачева, 15, сдача которого планируется в IV квартале этого года. Кроме этого, завершены конкурсы на достройку объектов по ул. Кировоградской, 68а и Декабристов, 97. Ожидается подписание договоров.