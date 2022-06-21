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В День памяти и скорби в Перми пройдёт акция «Свеча памяти»
В ходе акции пермские артисты и школьники прочитают стихи о войне, исполнят военные песни. В память о погибших объявят минуту молчания.В рамках проекта «Огненные картины войны» участники акции зажгут свечи и выложат их по контуру бронекатера, который создавали в годы войны на заводе «Кама». Кульминацией акции станет зажжение огненной надписи «ПЕРМЬ ПОМНИТ».
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