В Краснокамске мужчина из мести поджег автомобиль бывшего работодателя

В дежурную часть Отдела МВД России по Краснокамскому городскому округу поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля. Пожар произошёл у одного из домов, расположенных на проспекте Мира.Полицейские выяснили, что автомобиль «Фольксваген Пассат» принадлежит 35-летнему местному жителю. В результате пожара у автомобиля пострадал моторный блок и частично салон. Потерпевший оценил ущерб в 150 000 рублей. С места происшествия была изъята пластиковая канистра с остатками жидкости с характерным запахом бензина.Просмотрев записи с камер уличного наблюдения, полицейские обнаружили на одной из них убегающего мужчину непосредственно около места преступления. Оперативники подробно опросили потерпевшего, уточнили, не возникало ли у него с кем-нибудь конфликтных ситуаций. Мужчина рассказал, что у него произошло разногласие с бывшим работником, которому он задолжал денег."Стражи порядка установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее неоднократно судимый 33-летний уроженец города Кизел. Мужчина не стал отрицать своей вины и признался в содеянном. С его слов, мотивом для совершения преступления стали долговые обязательства. По его версии бывший работодатель не выплатил ему заработную плату 160 000 рублей. Несмотря на его неоднократные звонки с просьбами вернуть деньги, мужчина не торопился отдавать деньги. Ему стало обидно, и он решил поджечь его автомобиль и таким образом отомстить", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. Следственным отделом ОМВД России по Краснокамскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ («Умышленное повреждение чужого имущества путем поджога»).