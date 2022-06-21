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В Пермском крае появится женская хоккейная команда
Грант даст старт развитию женского детского хоккея на территории г. Чайковского. Первыми участницами проекта станут не менее 30 девочек в возрасте от 5 до 8 лет. В дальнейшем 20 из них войдут в состав первой любительской женской хоккейной команды Чайковского округа. Бесплатное обучение будет проходить в спортивном комплексе «Темп» в течение семи месяцев.
В проекте предусмотрена серия познавательно-игровых занятий «Хоккейный девичник». Затем пройдут практические занятия: порядка 70 – на ледовом поле, не менее 50 – в спортивном зале и около 10 – на «хоккейном тренажере». Как отмечают авторы проекта, девочки получат основные умения и навыки катания, ведения игры. Спортивная экипировка и инвентарь для обучения будут приобретены за счет средств гранта. Недостающую экипировку безвозмездно предоставит партнер проекта – СК «Темп». Кроме того, в рамках проекта пройдет «Семейная Спартакиада на катке».
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