Выпускница из Кунгура стала первым мультистобалльником в Прикамье

По результатам ЕГЭ по семи предметам на сегодняшний день в Прикамье определился первый мультистобалльник – учащийся набравший 100 баллов по двум и более дисциплинам. Им стала выпускница кунгурского лицея № 1 Варвара Буторина. Она получила наивысший балл по русскому языку и истории. На сегодняшний день в Пермском крае 56 школьников, имеющих максимальные 100 баллов по одному из предметов.Напомним, сегодня проходит завершающий экзамен основного периода по информатике и ИКТ в компьютерной форме. Этот предмет выбрали более 1,9 тыс. пермских выпускников. С 23 июня по 2 июля в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи всех предметов. Пройти аттестацию в это время смогут выпускники прошлых лет, участники, пропустившие основные сроки сдачи или не завершившие написание экзаменационной работы по болезни или иной уважительной причине, а также получившие неудовлетворительный результат.Как добавляют в краевом Минобре, подать апелляцию о несогласии с выставленными баллами по истории и физике выпускники могут не позднее 24 июня 2022 года.