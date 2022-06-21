Выпускница из Кунгура стала первым мультистобалльником в Прикамье
Напомним, сегодня проходит завершающий экзамен основного периода по информатике и ИКТ в компьютерной форме. Этот предмет выбрали более 1,9 тыс. пермских выпускников. С 23 июня по 2 июля в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи всех предметов. Пройти аттестацию в это время смогут выпускники прошлых лет, участники, пропустившие основные сроки сдачи или не завершившие написание экзаменационной работы по болезни или иной уважительной причине, а также получившие неудовлетворительный результат.
Как добавляют в краевом Минобре, подать апелляцию о несогласии с выставленными баллами по истории и физике выпускники могут не позднее 24 июня 2022 года.
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