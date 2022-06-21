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Стало известно, где построят первую в Прикамье «умную» спортплощадку
Вблизи образовательного учреждения будет уложено футбольное поле с искусственным газоном размером 30х60 метров, а также универсальное покрытие для баскетбольной площадки. В комплект оборудования входят стойки для баскетбола и волейбола, футбольные ворота, девять тренажеров для воркаута, уличный стол для настольного тенниса, зрительские трибуны на 100 мест. На это из федерального бюджета выделено 20 млн руб., еще 6 млн руб. предусмотрено в бюджете Пермского края. Со своей стороны муниципалитет берет на себя обязательства по подготовке основания площадки.
«Особенность "умной" площадки – в том, что на ней будет обеспечен доступ в интернет, чтобы каждый из посетителей мог, например, выстроить индивидуальную тренировку и следить за правильностью выполнения упражнений, либо дистанционно заниматься с тренером или смотреть видеоролики с упражнениями», – пояснила министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова.
В Минспорта добавили, что благодаря проекту «Бизнес-спринт» и софинансированию из федерального бюджета всего в этом году в Прикамье планируют оборудовать два таких объекта.
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