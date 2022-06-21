Стало известно, где построят первую в Прикамье «умную» спортплощадку

В Пермском крае подведены итоги конкурсного отбора по определению территории для строительства умной спортивной площадки. Комиссией определено, что объект будет возведен в Перми у школы бизнеса и предпринимательства по ул. Инженерной, 5, сообщили в Минспорта Прикамья.Вблизи образовательного учреждения будет уложено футбольное поле с искусственным газоном размером 30х60 метров, а также универсальное покрытие для баскетбольной площадки. В комплект оборудования входят стойки для баскетбола и волейбола, футбольные ворота, девять тренажеров для воркаута, уличный стол для настольного тенниса, зрительские трибуны на 100 мест. На это из федерального бюджета выделено 20 млн руб., еще 6 млн руб. предусмотрено в бюджете Пермского края. Со своей стороны муниципалитет берет на себя обязательства по подготовке основания площадки.«Особенность "умной" площадки – в том, что на ней будет обеспечен доступ в интернет, чтобы каждый из посетителей мог, например, выстроить индивидуальную тренировку и следить за правильностью выполнения упражнений, либо дистанционно заниматься с тренером или смотреть видеоролики с упражнениями», – пояснила министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова.В Минспорта добавили, что благодаря проекту «Бизнес-спринт» и софинансированию из федерального бюджета всего в этом году в Прикамье планируют оборудовать два таких объекта.