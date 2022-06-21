Пермские моторостроители получили беспрецедентный заказ на авиадвигатели

Беспрецедентный заказ на авиационные двигатели, в том числе самый современный ПД-14, получили пермские моторостроители. Объемы настолько непривычны, что придется наращивать производственные мощности - открывать цеха и готовить новые кадры.Предприятиям научно-производственного комплекса «Пермские моторы» предстоит произвести больше 300 авиационных двигателей. Таких как ПД-14 и ПС-90А. Не простая задача, признают в руководстве НПК.Александр Иноземцев, заместитель генерального директора АО «ОДК» по управлению НПК «Пермские моторы», академик РАН: "Мы должны выйти, на 160 ПД-14, на 120 ПС-90А, и плюс мы еще в кооперации по ПД- 8, там тоже много работы. Так что нам предстоит в ближайшее время такая веселая жизнь". Решение вопроса – в расширении кооперации, как внутри предприятий ОДК, так и в пределах всей страны. Сегодня нужны дополнительные производственные площади, люди рабочих специальностей, часть из которых сегодня заменяют роботы.А еще есть наземка — газотурбинные установки для транспорта газа и энергетики, которые занимают в структуре производства больше половины объема. Есть перспективный ПД-35, двигатель-демонстратор планируют собрать к концу следующего года. Работают на «Пермских моторах» в тесном сотрудничестве с краевым правительством, где четко понимают уникальность современных экономических условий.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Эти санкционные процессы наоборот позволяют нам развивать наш промышленный комплекс, создавать новое оборудование, причем оборудование, которое раньше не производилось." Пермские авиадвигатели сегодня собираются без импортных комплектующих, а национальный авиапарк в идеале станет полностью отечественным. В таких условиях власть ставит задачу создания новых рабочих мест и производств, а промышленники идут вперед и наращивают существующие мощности.На Петербургском экономическом форуме в Минпромторге делают важное заявление: к 2030 году российские авиакомпании должны получить тысячу новых самолетов. Пермские моторостроители отвечают — задача сверхтяжелая, но иных вариантов нет.