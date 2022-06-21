← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 20.06.2022
Стало известно, где построят первую в Прикамье «умную» спортплощадку →
Губернатору представили план комплексного развития Кизела
Так, уже почти закончен ремонт спортивного зала в Кизеловском политехническом техникуме. По госпрограмме «Спортивной Прикамье» на него выделили четыре с половиной миллиона рублей. А вот в школе №1 работы только начались. Благодаря нацпроекту «Образование», к сентябрю здесь откроется очередная «Точка роста».
Ольга Пьянкова, директор СОШ №1 г. Кизел: "Оборудование будет особенное, это цифровые лаборатории по физике, химии, биологии. "В Кизеловском доме культуры в прошлом году уже отремонтировали танцевальный класс, банкетный зал и сцену. Теперь пришла очередь основного зала.
Елена Довгун, директор ДК г. Кизел: "В этом году мы планируем полностью заменить и освещение зала, привести в нормативное состояние полностью это помещение."
В спортивном комплексе «Иванов Лог» завершается очередная смена детского оздоровительного лагеря. Новый межшкольный стадион здесь пользуется особой популярностью, и работы на этом не заканчиваются.
Андрей Ситников, директор СК «Иванов Лог»: "Нынче в 2022 году был отремонтирован спортзал внутри здания, на этажах был заменен линолеум."
О том, что сделано и что еще предстоит, глава округа докладывает губернатору, презентует комплексный план развития территории. Без масштабных проектов регионального уровня сегодня уже никуда.
Андрей Родыгин, глава Кизеловского городского округа: "Сегодня на системном часе обсудили строительство центральной газовой котельной, это модернизация котельной в Центральном Коспыше, это программа «Чистая вода». Сделано очень многое, предстоит сделать еще больше."
В целом, план утвержден, и региональные власти готовы оказать любую поддержку в его реализации.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "У нас есть все перспективы сделать так, чтобы Кизел продолжал развиваться. Есть потенциал и для создания новых рабочих мест, есть потенциал для того, чтобы создавать новую инфраструктуру."
Из конкретных планов на ближайшее будущее - исполнение еще одной давней мечты кизеловцев. В 2023 году начнется реконструкция местного парка аттракционов.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 20.06.2022
В пермских вузах стартовала приемная кампания
Число заболевших коронавирусом в Прикамье превысило 371 тысячу
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 17.06.2022
У жителей северных территорий Прикамья впервые появится возможность подключить дома к газу
По выходным отменены электрички между Гайвой и Левшино
В МЧС рассказали подробности пожара в многоквартирном доме на ул. Хабаровская
С понедельника в Перми стартует следующий этап опрессовки
В Перми прошло заседание оргкомитета по подготовке к городскому историческому форуму
За сутки в Прикамье выявлено 38 случаев коронавируса
Добавить комментарий: