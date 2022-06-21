Губернатору представили план комплексного развития Кизела

Губернатору Пермского края представили план комплексного развития Кизела. Главу региона познакомили с планами по благоустройству, ремонту культурных учреждений и спортивных объектов.Так, уже почти закончен ремонт спортивного зала в Кизеловском политехническом техникуме. По госпрограмме «Спортивной Прикамье» на него выделили четыре с половиной миллиона рублей. А вот в школе №1 работы только начались. Благодаря нацпроекту «Образование», к сентябрю здесь откроется очередная «Точка роста».Ольга Пьянкова, директор СОШ №1 г. Кизел: "Оборудование будет особенное, это цифровые лаборатории по физике, химии, биологии. "В Кизеловском доме культуры в прошлом году уже отремонтировали танцевальный класс, банкетный зал и сцену. Теперь пришла очередь основного зала.Елена Довгун, директор ДК г. Кизел: "В этом году мы планируем полностью заменить и освещение зала, привести в нормативное состояние полностью это помещение."В спортивном комплексе «Иванов Лог» завершается очередная смена детского оздоровительного лагеря. Новый межшкольный стадион здесь пользуется особой популярностью, и работы на этом не заканчиваются.Андрей Ситников, директор СК «Иванов Лог»: "Нынче в 2022 году был отремонтирован спортзал внутри здания, на этажах был заменен линолеум."О том, что сделано и что еще предстоит, глава округа докладывает губернатору, презентует комплексный план развития территории. Без масштабных проектов регионального уровня сегодня уже никуда.Андрей Родыгин, глава Кизеловского городского округа: "Сегодня на системном часе обсудили строительство центральной газовой котельной, это модернизация котельной в Центральном Коспыше, это программа «Чистая вода». Сделано очень многое, предстоит сделать еще больше."В целом, план утвержден, и региональные власти готовы оказать любую поддержку в его реализации.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "У нас есть все перспективы сделать так, чтобы Кизел продолжал развиваться. Есть потенциал и для создания новых рабочих мест, есть потенциал для того, чтобы создавать новую инфраструктуру."Из конкретных планов на ближайшее будущее - исполнение еще одной давней мечты кизеловцев. В 2023 году начнется реконструкция местного парка аттракционов.