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В Перми прошло заседание оргкомитета по подготовке к городскому историческому форуму →
За сутки в Прикамье выявлено 38 случаев коронавируса
Новые случаи заболевания диагностированы в восьми территориях края: в г. Перми, Березниках, Кизеле, Краснокамском, Чусовском, Верещагинском, Красновишерском и Соликамском городских округах. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 8 832 человека.
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