В Перми прошло заседание оргкомитета по подготовке к городскому историческому форуму. Организованный по инициативе Пермской городской Думы, форум проходит с 2015 года и стал городской традицией. К участию привлекают краеведов, культурологов, студентов и школьников. Так, в рамках просветительской части депутаты проводят «думские уроки», которые собирают по 70-100 учеников. Благодаря форуму, информация, ранее хранившаяся в фондах становится доступной для широкого круга пермяков. Среди тем прошлых лет: Победа в Великой Отечественной войне, 230-летие горДумы, промышленное развитие, медицина и образование в регионе. 7-ой по счёту, форум ожидаемо посвятят 300-летию Перми.Дмитрий Малютин, председатель Пермской городской думы: "Предложения, которые поступили от членов оргкомитета, ко всем этим предложениям отнесёмся, их систематизируем, правильно упакуем, спланируем и будем проводить. В общем, работа предстоит достаточно серьёзная."В предлагаемом членами оргкомитета списке - 26 мероприятий. Евгения Черепанова презентовала экскурсионный проект 4 маршрутов по музеям Перми. Первый- «нефтяной»- пермяки уже оценили во время «ночи музеев».Евгения Черепанова, генеральный директор ООО «Биармия- Тур», член оргкомитета исторического форума: "Рассказывает о развитии Индустриального района и влиянии предприятий на развитие района в частности, пермского нефтеперерабатывающего завода. А окончание этого маршрута, как раз происходит в музее предприятия, который располагается по улице Мира 21." Мероприятия форума начнутся в этом году, а закончатся уже в юбилейном 2023. Центральная тема - трёхсотлетие Перми.