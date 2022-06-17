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В Перми прошло заседание оргкомитета по подготовке к городскому историческому форуму
Дмитрий Малютин, председатель Пермской городской думы: "Предложения, которые поступили от членов оргкомитета, ко всем этим предложениям отнесёмся, их систематизируем, правильно упакуем, спланируем и будем проводить. В общем, работа предстоит достаточно серьёзная."
В предлагаемом членами оргкомитета списке - 26 мероприятий. Евгения Черепанова презентовала экскурсионный проект 4 маршрутов по музеям Перми. Первый- «нефтяной»- пермяки уже оценили во время «ночи музеев».
Евгения Черепанова, генеральный директор ООО «Биармия- Тур», член оргкомитета исторического форума: "Рассказывает о развитии Индустриального района и влиянии предприятий на развитие района в частности, пермского нефтеперерабатывающего завода. А окончание этого маршрута, как раз происходит в музее предприятия, который располагается по улице Мира 21." Мероприятия форума начнутся в этом году, а закончатся уже в юбилейном 2023. Центральная тема - трёхсотлетие Перми.
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