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В сквере им. Татищева предстоит заменить поврежденные и погибшие деревья
В ходе осмотра территории сквера им. Татищева специалисты «ГорЗеленСтроя» установили, что живая изгородь из боярышника и кизильника требует прореживания, участки вытоптанного посетителями газона – восстановления, а поросль сорного клёна ясенелистного необходимо удалить, чтобы он не мешал росту других культур. Поврежденные и погибшие деревья необходимо заменить новыми саженцами, провести санитарную обрезку.
По итогам осмотра сотрудники «ГорЗеленСтрой» передали рекомендации по содержанию растений сквера им. Татищева в управление по экологии и природопользованию администрации Перми и администрацию Ленинского района.
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