В Перми до октября ограничат движение транспорта по улице Уинской

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Работы будут выполняться по заказу Управления автомобильных дорог и транспорта Пермского края. Заказчику поручено обеспечить расстановку соответствующих знаков.
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