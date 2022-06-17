В Перми 210 должников "Новогор-Прикамье" могут оказаться без канализации или воды

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Прежде чем произвести ограничение услуги, «НОВОГОР» направляет недобросовестным потребителям уведомления. В апреле и мае направлено около 700 уведомлений и уже подготовлено 5700 новых уведомлений. В случае отсутствия добровольной оплаты, в указанный в уведомлении срок, предоставление услуг будет ограничено. В многоквартирном доме с помощью специальной заглушки в канализационный слив отключается водоотведение в отдельной квартире должника. Для частных домов (коттеджей, дачных летних домов) законодательством предусмотрено ограничение водоснабжения.
Впоследствии должнику придется не только погасить долг, но и оплатить дополнительные расходы на проведенные работы по ограничению/отключению, а потом и подключению услуги. Стоимость этих работ 3 000 рублей.
Также в «Новогоре» напоминают пермякам, что служба судебных приставов может ограничить должникам выезд за границу РФ.
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