В Перми 210 должников "Новогор-Прикамье" могут оказаться без канализации или воды

На 1 июня задолженность пермяков, рассчитывающихся за воду напрямую с «Новогор-Прикамье» составила более 577 млн рублей. В соответствии с действующим законодательством в случае неполной оплаты потребителем услуг, ресурсоснабжающая организация вправе пойти на ограничение водоотведения или водоснабжения. Как сообщили в "Новогоре", в ближайшее время без канализации или воды могут оказаться 210 неплательщиков.Прежде чем произвести ограничение услуги, «НОВОГОР» направляет недобросовестным потребителям уведомления. В апреле и мае направлено около 700 уведомлений и уже подготовлено 5700 новых уведомлений. В случае отсутствия добровольной оплаты, в указанный в уведомлении срок, предоставление услуг будет ограничено. В многоквартирном доме с помощью специальной заглушки в канализационный слив отключается водоотведение в отдельной квартире должника. Для частных домов (коттеджей, дачных летних домов) законодательством предусмотрено ограничение водоснабжения.Впоследствии должнику придется не только погасить долг, но и оплатить дополнительные расходы на проведенные работы по ограничению/отключению, а потом и подключению услуги. Стоимость этих работ 3 000 рублей.Также в «Новогоре» напоминают пермякам, что служба судебных приставов может ограничить должникам выезд за границу РФ.