В Новых Лядах состоялся баскетбольный турнир «Первый бросок». Его организовало предприятие «Протон-ПМ». Спортивный праздник совпал с датой рождения легендарного «Урал-Грейта». Именно в стенах местного Дома спорта 27 лет назад свой путь начинал дважды чемпион России.Сегодня здесь уже подрастающее поколение. Около полусотни ребят занимаются баскетболом. Для них уроженец Новых Лядов, основатель клуба и президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко передал подарок — тренировочную форму и сертификат на приобретение игровой одежды. Также в этот день на фасаде Дома спорта открыли большое граффити «Первый бросок», как символ достижений в производстве ракетных двигателей и спортивных побед. На спортивном празднике наградили чемпионов прошлых лет, а также молодых баскетболистов — участников турнира 3х3. Победитель турнира по баскетболу «Первый бросок» получает памятные подарки и главный приз — кубок!На протяжении многих лет Дом спорта в Новых Лядах преображается. Появляются новые зоны для активного отдыха. Закупается инвентарь. Иван Краснов, директор АО «Протон-ПМ»: "Сегодня мы сконцентрировались на том, что это будущая территория развития и для нашего предприятия, ключевое значение имеет социальный фактор. Поэтому мы сегодня делаем все шаги для того, чтобы развивать социальную среду в этом микрорайоне."Впереди у спортивного центра — новая жизнь. Его планируется принять в муниципальную собственность с последующим созданием спортивного кластера «Комета». За счет федеральных средств здесь появится школа-интернат со стадионом, тренажёрный и игровой залы, бассейн, круглогодичной каток, медико-восстановительный центр.Татьяна Чеснокова, министр физической культуры и спорта Пермского края: "Подготовка спортсменов высокого уровня требует особого подхода. Поэтому такой интернат нужен. Это то, с чем сегодня большинство спортивных федераций приходит. Особенно те, у которых есть спортсмены в сборной России."Дизайн нового спорткомплекса команда архитекторов со всей России покажет уже этой осенью.