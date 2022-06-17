Основные работы по реконструкции Слудской горки должны закончить осенью

Все основные работы по реконструкции Слудской горки в Перми обещают закончить нынешней осенью. Об этом было заявлено во время инспекции объекта. Благоустройство ведут вдоль улицы Петропавловской от Попова до Крисанова в рамках подготовки к 300-летию Перми.Благоустройство верхнего яруса уже идёт. Рабочие забетонировали территорию под детскую и спортивную площадки, идёт укладка плитки на пешеходных дорожках, сделана ливневая канализация. В ближайшее время начнут устанавливать скамейки, урны. Появится зона для настольных игр.Александр Русанов, и.о. главы администрации Ленинского района Перми: "Мы бережно относимся к зеленым насаждениям, очень много граждан обращалось по этому поводу. Мы даже подошли к такому формату, что изменили проект." Состояние растущих деревьев оценили экологи. В итоге сохранили максимальное количество растительности. Все работы ведутся под надзором специалистов. Было принято решение на верхнем ярусе убрать только гнилые и аварийные деревья, которые представляли опасность, вместе с ними спилили засохшие кустарники. Вместо них осенью высадят молодые растения. Всего высадят 93 молодых дерева.В ближайшее время будет заключен контракт на проведение работ на нижнем ярусе - на склоне. Здесь сделают новые пешеходные дорожки, отремонтируют подпорные стены, высадят газоны, установят освещение.Артем Федотов, директор МКУ «Благоустройство Ленинского района»: "Будут организованы площадки для выгула собак на нижнем ярусе, в том числе. Мы понимаем, насколько это актуальна тема в центре города нашего. Также будут шезлонги."В начале следующей недели для жителей Слудской горки организуют встречу, на которой проведут презентацию и покажут, как будет выглядеть место для отдыха после окончания работ.