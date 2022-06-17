← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 16.06.2022
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В Перми прошел марафон "Дума онлайн"
Валентина Нечаева: "Хозяева гаражей. Они с той стороны-то убирают, действительно, а с этой стороны - никто. Здесь ночуют бомжи, видите, мусор, вонища какая."
Причина - междворовой периметр по факту не принадлежит ни одному близлежащему дому. Поэтому за ним никто и не следит. О проблеме Валентина Нечаева рассказала в ходе телефонного марафона «Дума онлайн».
Дмитрий Малютин, председатель Пермской городской думы: "Это зона ответственности района - территориального органа. Заострю ещё раз внимание главе Индустриального района Дмитрию Валерьевичу, обращу на это внимание и с этими гаражами мы, безусловно, поразбираемся."
А депутату Александру Ивонину достались вопросы о стихийных парковках, отсутствии дорожных знаков и контейнеров в жилых секторах.
Александр Ивонин, депутат Пермской городской думы: "Наши неравнодушные жители хотят, все мы хотим, чтобы город был красивый, чистый, аккуратный и в нём было приятно жить. Вот это самое главное. И, конечно, вот эти все вопросы они берутся на контроль администрацией города, депутатским корпусом. И в любом случае каждый обратившийся получит ответ." Впрочем, подобные прямые линии проходят еженедельно в городском call-центре. По номеру 2-059-059 обычно «дежурят» представители таких востребованных госструктур, как Пенсионный фонд, ГУВД и прокуратура, руководство городской администрации и думы. «Живые» звонки в городском call-центре принимают ежедневно с 8.00 утра и до 20.00 вечера. В остальное время работает автоответчик, на который можно оставить сообщение, оно так же не останется без внимания.
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 16.06.2022
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