Пермский край и «Почта России» заключили соглашение о сотрудничестве

Сегодня, 16 июня, на площадке Петербургского международного экономического форума – 2022 (ПМЭФ) Правительство Пермского края и АО «Почта России» заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи под ним поставили губернатор Прикамья Дмитрий Махонин и генеральный директор «Почты России» Максим Акимов. Об этом сообщает пресс-служба главы региона. Заключенное соглашение предполагает сотрудничество, которое будет направлено на повышение доступности услуг почтовой связи в отдаленных населенных пунктах и сельской местности региона, приоритетное внедрение и развитие социально значимых услуг почтовой связи, а также финансовых и банковских услуг, повышение качества их оказания. Кроме того, взаимные действия сторон будут направлены на обеспечение Управления Федеральной почтовой связи Пермского края квалифицированными кадрами, выработку и реализацию согласованных решений по улучшению условий труда работников отрасли. Документ также предполагает совершенствование со стороны «Почты России» системы управления, логистики и обработки почтовых сообщений, принятие мер по повышению эффективности работы отделений, а также реализацию социально значимых проектов. Правительство РФ в предусмотренных законодательством рамках будет оказывать «Почте России» содействие в модернизации, развитии и расширении сети отделений в регионе, участвовать в совершенствовании нормативно-правовой базы, а также в мероприятиях, направленных на повышение престижа работы в отрасли.Соглашение подписано на срок до 31 декабря 2025 года.