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За сутки в Прикамье выявлено менее 40 случаев коронавируса
С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 8 830 человек.
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