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Глава Перми: "К 1 сентября город должен быть готов к отопительному сезону"
"Наша общая задача – чтобы наш город, жилые дома, детские сады и школы, другие социально важные объекты прошли следующий отопительный сезон стабильно и качественно", - сказал Алексей Демкин.
На сегодняшний день уровень готовности города составляет 18,4%, что выше прошлогодних показателей, паспорта готовности получили 715 домов и 25 образовательных организаций. Процесс подготовки находится на постоянном контроле городских властей и прокуратуры города Перми.
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