В Перми отремонтируют старинную арку на Сибирской

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← Троих пермяков будут судить за драку и стрельбу в кафе
Житель Добрянки обокрал женщину, с которой подружился на сайте знакомств →
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 16.06.2022
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 15.06.2022
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"Я его запылесосила". Жительница Перми обнаружила в своей квартире необычного паука
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