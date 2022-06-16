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Житель Добрянки обокрал женщину, с которой подружился на сайте знакомств
В январе текущего года молодой человек на интернет-сайте знакомств под вымышленным именем подружился с 46-летней жительницей поселка Майский Краснокамского городского округа. Не прошло и месяца виртуального общения, как обвиняемый попросил новую приятельницу об одолжении.
"Он написал, что приближается выплата зарплаты, а у него нет банковской карты. Потерпевшая, доверившись собеседнику, дала номер своей карты, а также предоставила доступ в личный кабинет. Воспользовавшись этим, виртуальный знакомый, похитил со счета женщины 10 тысяч рублей", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
Даже вымышленное имя не помогло злоумышленнику скрыться, в ходе оперативных мероприятий полицейские установили его личность и задержали. В ходе следствия молодой человек полностью признал свою вину и выразил готовность возместить ущерб.
Материалы уголовного дела направлены в суд.
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