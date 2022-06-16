Троих пермяков будут судить за драку и стрельбу в кафе

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"Сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали налетчиков в одном из баров Индустриального района. После освидетельствования у 47- и 45-летнего обвиняемых было установлено состояние наркотического опьянения. Оперативники изъяли травматическое оружие," - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
В ходе следствия фигуранты частично признали вину и совокупно возместили мужчине 150 тысяч рублей в качестве компенсации, однако сам потерпевший оценил ущерб в три миллиона рублей.
25-летний обвиняемый содержится под стражей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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