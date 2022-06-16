Троих пермяков будут судить за драку и стрельбу в кафе

В Перми перед судом предстанут трое мужчин, напавших на посетителя кафе. В июле 2021 года в одном из заведений по ул. Куйбышева между посетителями возник конфликт. После этого 25-летний фигурант позвонил отцу и рассказал, что его избили. Спустя короткое время 47-летний мужчина и его 45-летний родственник приехали в заведение, злоумышленник дважды выстрелил в потерпевшего из травматического оружия. После этого обвиняемые избили мужчину, высказывая угрозы убийством. Судебно-медицинская экспертиза установила, что гражданину нанесли не менее 8 ударов по голове. Мужчины скрылись с места преступления."Сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали налетчиков в одном из баров Индустриального района. После освидетельствования у 47- и 45-летнего обвиняемых было установлено состояние наркотического опьянения. Оперативники изъяли травматическое оружие," - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.В ходе следствия фигуранты частично признали вину и совокупно возместили мужчине 150 тысяч рублей в качестве компенсации, однако сам потерпевший оценил ущерб в три миллиона рублей.25-летний обвиняемый содержится под стражей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.